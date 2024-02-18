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Видео нокаута Волкановски на UFC 298

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Александр Волкановски и Илия Топурия
Александр Волкановски и Илия Топурия: Sean M. Haffey/Getty Images

В рамках главного события турнира UFC 298 в американском Анахайме испанский боец Илия Топурия нокаутировал Александра Волкановски, передает NUR.KZ.

Непобежденный Топурия отправил 35-летнего экс-чемпиона в нокаут во втором раунде.

На протяжении поединка не было ни одного перевода в партер. Алекс попытался нанести 107 акцентированных ударов, 47 из них дошли до цели. Илия ответил 77 ударами, 35 из них достигли соперника.

Теперь статистика представителя Испании грузинского происхождения составляет 15 побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Новый рекорд Волкановски составляет 26-4.

Два из четырех поражений австралиец потерпел от Ислама Махачева в рамках двух суперчемпионских поединков. Он был чемпионом полулегкого веса с 2019 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061575-video-nokauta-volkanovski-na-ufc-298/

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