Видео нокаута Волкановски на UFC 298

В рамках главного события турнира UFC 298 в американском Анахайме испанский боец Илия Топурия нокаутировал Александра Волкановски, передает NUR.KZ.

Непобежденный Топурия отправил 35-летнего экс-чемпиона в нокаут во втором раунде.

На протяжении поединка не было ни одного перевода в партер. Алекс попытался нанести 107 акцентированных ударов, 47 из них дошли до цели. Илия ответил 77 ударами, 35 из них достигли соперника.

Теперь статистика представителя Испании грузинского происхождения составляет 15 побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Новый рекорд Волкановски составляет 26-4.

Два из четырех поражений австралиец потерпел от Ислама Махачева в рамках двух суперчемпионских поединков. Он был чемпионом полулегкого веса с 2019 года.

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