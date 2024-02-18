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Официально объявлен главный бой UFC 300

Опубликовано:

Пояс UFC
Чемпионский пояс UFC: Amy Kaplan/Icon Sportswire via Getty Images

На официальном сайте организации опубликован файткард на юбилейный турнир UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

В главном событии чемпион полутяжелой весовой категории бразилец Алекс Перейра (9-2) встретится с экс-обладателем пояса Джамалом Хиллом (12-1).

Отметим, что оба файтера становились чемпионами в течение одного года. Хилл завоевал титул в январе 2023, однако позже отказался от него из-за полученной травмы. Алекс стал обладателем пояса спустя 9 месяцев, нокаутировав Иржи Прохазку на UFC 295.

Вторым титульником в рамках юбилейного турнира станет китайское дерби между Вейли Жанг и Ян Сяонянь в женском минимальном весе.

Также в основном карде выступят Джастин Гэйтжи и Макс Холлоуэй за титул «главного мерзавца организации». А Арман Царукян и Чарльз Оливейра будут выяснять, кто станет следующим претендентом на чемпионский пояс в легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061574-ofitsialno-obyavlen-glavnyy-boy-ufc-300/

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