Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо на турнире UFC 298

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили одержал победу над американцем Генри Сехудо на турнире UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния, США), передает NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках основного карда. Бой прошел в лимите полулегкого дивизиона (до 61,2 кг), в рейтинге которого Двалишвили идет вторым, Сехудо — третьим.

Поединок продлился все три раунда. Первая пятиминутка прошла в конкурентной борьбе, но судьи сочли сильнейшим на этом отрезке Сехудо. Однако во втором и третьем раундах очевидным было преимущество Двалишвили. В итоге грузин одержал победу единогласным судейским решением (29-28 на карточках всех арбитров).

Двалишвили выиграл десятый подряд бой. Всего на счету 33-летнего грузина теперь 17 побед при четырех поражениях в MMA.

Сехудо, завершавший карьеру в 2020 году, проиграл оба поединка после возвращения в спорт. Теперь в активе 37-летнего американца, который ранее был чемпионом UFC в наилегчайшей и легчайшей категориях, 16 побед и четыре поражения.

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