"Впишу свое имя в историю": Топурия заявил, что нокаутирует Волкановски на UFC 298

Испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия высказался о поединке с чемпионом UFC в полулегком весе Александром Волкановски, передает NUR.KZ.

Топурия в преддверии чемпионского поединка посетил пресс-конференцию, устроенную UFC, где ответил на вопрос о своем представлении поединка.

"Как я представляю наш бой? Я вижу, что нокаутирую Алекса в первом раунде. Меня запомнят так же, как уже помнят Жозе Альдо и Конора Макгрегора. Я впишу свое имя в историю", – заявил Топурия.

Напомним, что турнир UFC 298 состоится в ночь с 17 на 18 февраля, Топурия и Волкановски встретятся в рамках главного события вечера.

Испанец является непобежденным, его рекорд составляет 14-0, Волкановски выйдет в октагон после недавнего поражения Исламу Махачеву за звание чемпиона UFC в двух весовых категориях.

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