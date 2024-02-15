Брата Хабиба Нурмагомедова исключили из UFC

Россиянин Абубакар Нурмагомедов прекратил выступление в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на специализированный ресурс UFC Roster Tracker.

Спортсмен приходится двоюродным братом Хабибу Нурмагомедову — бывшему чемпиону UFC в легком дивизионе и лидеру рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Абубакар Нурмагомедов выступал в организации с 2019 года. Под эгидой UFC он провел четыре боя в полусреднем весе — по две победы и поражения.

Последний поединок россиянин провел в прошлом июне, когда проиграл бразильцу Элизеу дос Сантосу раздельным решением судей. Всего за карьеру в MMA 34-летний Нурмагомедов одержал 17 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

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