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Озвучено место Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC

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Қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Стало известно, на какой позиции в рейтинге полусредней весовой категории UFC находится непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов, передает NUR.KZ.

Рахмонов сохранил за собой 3-е место в топе лучших файтеров своего веса. Выше него находятся потенциальный претендент на чемпионский титул Белал Мухаммад, а также экс-чемпион организации Камару Усман.

Действующим чемпионом в полусреднем весе является британец Леон Эдвардс.

Интересным изменением в рейтинге является тот факт, что непобежденный арабский файтер Хамзат Чимаев покинул топ-10 среднего веса, в который он перешел в этом году. Ранее он находился на 3-й строчке в полусреднем весе, а в среднем находился на 9-й позиции (теперь на 11-й).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2060820-ozvucheno-mesto-shavkata-rahmonova-v-obnovlennom-reytinge-ufc/

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