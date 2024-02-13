Чемпион UFC в пьяном виде сорвал выступление комика в США (видео)

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс в пьяном видео появился на стендап-вечере в Лос-Анджелесе и сорвал выступление комика Дефа Нудлса, передает NUR.KZ.

Об этом заявил сам стендапер, опубликовав видео выступления с подписью: "Очень пьяный чемпион UFC Джон Джонс перебивал меня".

На кадрах Джонс сопровождает выступление комика громкими комментариями, в частности легендарный боец заявил, что выступления на шоу были недостаточно смешными.

Сам Нудлс попытался вступить в словесную перепалку со спортсменом и через пять минут покинул сцену.

Напомним, что 36-летний Джон Джонс экс-чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий обладатель титула в тяжелом дивизионе (до 120 килограммов). На данный момент он восстанавливается от травмы, полученной в октябре прошлого года.

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