"Покажем все в этом бою": казахстанский боец проявил уверенность перед дебютным поединком в UFC против брата Хабиба Нурмагомедова

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан прокомментировал свой дебютный поединок в UFC против Умара Нурмагомедова, передает NUR.KZ.

"Мы готовы, поэтому и приняли этот бой. Покажем все в этом бою. Думал ли я, принимать или нет бой? Нет, такого даже не было. Сразу согласился. Пришла аудиозапись, и я сразу же согласился на бой. 3–4 года назад я говорил, что, если в будущем мне предложат контракт с UFС, то подерусь с любым соперником. Спустя время так и вышло. Умар - топовый соперник, один из лучших.

Если выиграю у Умара, то буду готов драться с любым соперником из топ-10 легчайшего веса. Умар - знаменитый, сильный соперник. Часть соперников убегают от него…", - рассказал Алмахан в интервью для OCTAGON TV.

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