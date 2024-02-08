Узбекистанский боец UFC рассказал, что скинул 10 кг за 18 часов до боя

Узбекистанский боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов прокомментировал вой дебют в организации, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Гуськов провел свой первый бой в UFC в сентябре 2023 года против представителя Швейцарии Волкана Оздемира. Узбекистанец вышел на коротком уведомлении и был пойман на удушающий прием в 1 раунде.

"Принять бой с Оздемиром – не было ошибкой. Моей главной целью было подписание в UFC. Долго к этому шел. Подвернулся шанс, который было глупо упускать. Все нормально. Я принял бой за 18 часов до выхода, согнал десять килограмм. Наверное, для кого-то это была бравада. Обоснована критика или нет, каждый решит сам за себя.

Поединки с Волканом Оздемиром и Вячеславом Василевским трудно оценить. В одном случае мы дрались в 93 кг – мой вес. В другом случае был промежуточный вес, 90 кг. Намного хуже я себя чувствовал в бою с Василевским. С Оздемиром все шло достаточно неплохо. Была пара глупых ошибок. Слишком рано начал с ним рубиться. Поединки похожи тем, что у меня не было должной подготовки. Если бы я был в хорошей форме, мог бы рассказать про отличая, а так оба боя провел плохо в силу собственной неподготовленности", – сказал файтер.

Следующий поединок Гуськова состоится 11 февраля на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе.

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