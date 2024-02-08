Официально анонсирован второй бой Жалгаса Жумагулова после UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов в своем Instagram-аккаунте опубликовал официальный анонс его второго поединка после UFC, передает NUR.KZ.

Соперником 35-летнего казахстанского файтера выступит 34-летний американец Кливленд МакЛин. Встреча состоится в рамках турнира Naiza 57, который состоится 24 февраля в Алматы.

Напомним, что Жумагулов находился в ростере UFC с 2020 по 2023 год. За это время он принял участие в семи поединках, шесть из них завершились поражением «Жако» (5 судейских вердиктов, 1 – технический нокаут).

В июне прошлого года у него закончился контракт с промушеном, после чего он перешел в казахстанскую ММА-лигу Naiza. Первый бой после UFC Жумагулов провел 6 декабря, нокаутировав японца Масато Накамуру.

МакЛин ранее выступал в промоушене Fury FC, его рекорд составляет 15-9, в последний раз Кливленд выходил в октагон в декабре 2022 года и потерпел поражение после удушающего приема.

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