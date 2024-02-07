Тренер экс-чемпиона UFC назвал имя величайшего бойца ММА в истории

Тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Бейрман высказал свое мнение касательного лучшего бойца в истории смешанных единоборств, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Бейрман считает, что лучшим файтером за всю историю является непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"Он мог войти в октагон и выйти из него относительно невредимым, уничтожив при этом своего соперника. Кроме того, он один из немногих спортсменов, которым удалось уйти из спорта, находясь на вершине. Вот почему я считаю Хабиба величайшим бойцом в истории ММА", – сказал Бейрман.

Хабиб Нурмагомедов: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Напомним, что 35-летний Нурмагомедов завершил карьеру в сентябре 2020 года. Его последним соперником выступил американец Джастин Гейджи. Россиянину удалось взять его на удушающий во втором раунде.

Хабиб закончил карьеру с рекордом 29–0, оставив вакантным чемпионский титул в легком весе.

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