"Не могу открыть глаз": бой узбекистанца и россиянина в UFC остановили на первых секундах

Поединок россиянина Алиасхаба Хизриева и узбекистанца Махмуда Мурадова на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе признали несостоявшимся, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в рамках основного карда шоу в лимите средней весовой категории (до 83,9 кг). При одной из атак на старте боя Хизриев попытался ударить соперника левой рукой в лицо, но попал ему пальцем в глаз. Мурадов опустился на настил, корчась от боли. Рефери приостановил бой.

Узбекистанцу дали время на восстановление, однако он так и не пришел в себя. Мурадов несколько раз повторил, что не может открыть глаз, и не скрывал разочарования и злости.

В итоге поединок, продлившийся лишь 11 секунд, был признан несостоявшимся. При этом оппоненты проявили взаимоуважение, несмотря на такую развязку, и пожали друг другу руки.

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