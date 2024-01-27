Жестким нокаутом с одного удара завершился бой в российской лиге MMA (видео)

В пятницу в Грозном состоялся турнир промоушена ACA по смешанным единоборствам. Одним из ярчайших моментов вечера стал нокаут от россиянина Имама Витаханова, передает NUR.KZ.

Спортсмен в рамках предварительного карда бился с бразильцем Антонио Роберто в лимите полулегкого веса (до 66,2 кг). Уже на второй минуте поединка Витаханов в стойке поймал соперника на встречном движении и ударом правой рукой в челюсть отправил его на настил. Рефери моментально остановил поединок и зафиксировал нокаут.

Досрочно завершились и два главных боя турнира ACA 169. Россиянин Магомед Бибулатов в третьем раунде техническим нокаутом одолел словака Томаша Дэка и вышел в финал Гран-при в легчайшем весе. А еще один россиянин Азамат Пшуков в четвертом раунде нокаутировал своего соотечественника Расула Албасханова и пробился в финал Гран-при в наилегчайшей категории.

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