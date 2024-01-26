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Хабиб рассказал о встрече с Нурланом Сабуровым

Опубликовано:

Экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился фотографиями со встречи с казахстанским стендап-комиком Нурланом Сабуровым, передает NUR.KZ.

Помимо Сабурова на фотографиях также можно заметить его соведущего по шоу "ЧБД" Тамби Масаева, автора подкаста Hustle MMA Адама Зубайраева и других бойцов. Сам экс-чемпион UFC в подписи к публикации сообщил, что дал большое интервью.

В каком из проектов стоит ждать Хабиба Нурмагомедова неизвестно, однако файтер также поблагодарил за организацию социальную сеть ВКонтакте, эксклюзивно для которой выпускается "ЧБД".

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года на турнире UFC 254, одержав победу сабмишеном во втором раунде над американцем Джастином Гэйтжи. Профессиональный рекорд "Орла" 29-0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057793-habib-rasskazal-o-vstreche-s-nurlanom-saburovym/

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