"Зверь": Хабиб Нурмагомедов и Эрлинг Холанд опубликовали совместное фото

Известный норвежский футболист Эрлинг Холанд в своем Instagram-аккаунте разместил совместное фото с бывшим российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, передает NUR.KZ.

"Манчестер Сити", за который выступает один из лучших бомбардиров в современном футболе, проводит подготовку в ОАЭ во время соревновательной паузы. Именно в Абу-Даби Холанд встретился с бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

"Приятно встретить здесь эту легенду!" — написал норвежец.

Нурмагомедов тоже разместил фото с Холандом в своем аккаунте и назвал футболиста "зверем". Публикация норвежца набрала уже более миллиона лайков, россиянина — более полумиллиона.

Кроме того, экс-чемпион UFC выложил видео, где участвует в викторине на знание арабского языка вместе с Холандом и двумя другими игроками "Сити" — бразильским голкипером Эдерсоном и испанским полузащитником Родри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.