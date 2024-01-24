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"Зверь": Хабиб Нурмагомедов и Эрлинг Холанд опубликовали совместное фото

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Эрлинг Холанд и Хабиб Нурмагомедов (слева направо)
Эрлинг Холанд и Хабиб Нурмагомедов (слева направо): Instagram @erling.haaland

Известный норвежский футболист Эрлинг Холанд в своем Instagram-аккаунте разместил совместное фото с бывшим российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, передает NUR.KZ.

"Манчестер Сити", за который выступает один из лучших бомбардиров в современном футболе, проводит подготовку в ОАЭ во время соревновательной паузы. Именно в Абу-Даби Холанд встретился с бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

"Приятно встретить здесь эту легенду!" — написал норвежец.

Нурмагомедов тоже разместил фото с Холандом в своем аккаунте и назвал футболиста "зверем". Публикация норвежца набрала уже более миллиона лайков, россиянина — более полумиллиона.

Кроме того, экс-чемпион UFC выложил видео, где участвует в викторине на знание арабского языка вместе с Холандом и двумя другими игроками "Сити" — бразильским голкипером Эдерсоном и испанским полузащитником Родри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057293-zver-habib-nurmagomedov-i-erling-holand-opublikovali-sovmestnoe-foto/

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