Известный российский боец ММА заявил, что готов подраться с Биволом и Бетербиевым

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о возможности провести поединок с чемпионом мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым, или чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Я принимал такие противостояния. Никогда не думал: "Вот, это такой боец, с ним драться не стоит". Если мы правильно всё обсудим, придём к правильным решениям, меня будет всё устраивать, их будет всё устраивать – вперёд! И я постараюсь их удивить. Мне говорили, что и Емельяненко меня растопчет. Мне говорили, что он меня убьёт, он шёл на серии побед в ACA. И с чемпионом организации я дрался. Вышли, рискнули, не смотрели на все угрозы. Проблем нет", - рассказал боец в интервью изданию.

Отметим, что профессиональный рекорд в боксе у Бетербиева составляет 20 побед (все – нокаутом), у Бивола 22 победы. Оба бойца не имеют поражений в профи. Рекорд Исмаилова в ММА 18-1-3.

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