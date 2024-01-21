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Глава UFC рассказал, когда анонсирует чемпионский бой в весе Рахмонова

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Глава UFC Дана Уайт
Глава UFC Дана Уайт: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал, когда будет официально объявлен поединок за чемпионский титул организации в полусреднем весе, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC on TNT Sports.

Журналист телеканала TNT Sports Чаматкар Сандху задал вопрос Уайту о том, когда состоится поединок чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса против второго номера рейтинга Белала Мухаммада.

"Я вероятнее всего, анонсирую это на следующей неделе", - заявил глава UFC.

Отметим, что первое место в этом весе занимает экс-чемпион промоушена Камару Усман, который идет на серии из трех поражений, два из них – Эдвардсу. На втором месте находится Мухаммад, которого СМИ называют наиболее вероятным претендентом на поединок за пояс.

Третье место в рейтинге занимает непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов, ранее его менеджер высказался о планах на следующий бой в UFC. В случае, если поединок Эдвардса и Белала состоится, следующим соперником для чемпиона может выступить именно представитель Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056576-glava-ufc-rasskazal-kogda-anonsiruet-chempionskiy-boy-v-vese-rahmonova/

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