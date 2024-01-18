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Хамзат Чимаев подробно рассказал о своей спортивной диете

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Боец UFC Хамзат Чимаев
Боец Хамзат Чимаев: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Непобежденный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев (13-0) в интервью YouTube-каналу Smile 2 Jannah рассказал о своем ежедневном рационе, сообщает NUR.KZ.

"На данный момент я нахожусь без боя, поэтому на завтрак я ем яйца, хлеб и авокадо. На обед могу съесть курицу или рыбу, иногда говядину, суши, порой ем пасту. Салаты особо стараюсь не есть. На ужин у меня обычно рыба. Стараюсь больше есть в обед, чем вечером. Если ешь вечером, наутро ты просыпаешься вялым и замедленным.
За три месяца до боя я пью только воду. UFC присылает мне кучу всяких добавок, 10 разных банок всего. Их нужно принимать в разное время, много мороки. Витамин D, омега-3 и так далее. Мне лень все это употреблять. Пару дней принимаю, потом мне лень, устаю от этого и бросаю. Просто ем обычную еду и тренируюсь…", - рассказал файтер.

Отметим, что ранее Чимаев выступал в полусредней весовой категории UFC (до 77 кг) и у него случались проблемы с весогонкой. Самым известным случаем, когда Хамзат не сделал вес, был запланированный бой на турнире UFC 279 против ветерана Нейта Диаза, тогда боец чеченского происхождения превысил допустимую норму на 3.5 килограмма и подрался в промежуточном весе с Кевином Холлэндом.

После этого непобежденный боец объявил о переходе в среднюю весовую категорию (до 81 килограмма), где одержал победу над экс-чемпионом организации Камару Усманом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056185-hamzat-chimaev-podrobno-rasskazal-o-svoey-sportivnoy-diete/

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