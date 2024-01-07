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Белал Мухаммад хочет провести бой против Шавката Рахмонова

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств, занимающий вторую строчку рейтинга полусреднего веса UFC, Белал Мухаммад заявил о поединке против казахстанского непобежденного файтера Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Allboxing.ru.

Мухаммад полностью уверен в победе над чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом, и уже сейчас строит планы по проведению первой защиты титула против Шавката Рахмонова.

«Когда я завоюю титул, я никому не дам пройти к титулу без очереди. Свою первую защиту я проведу против Шавката Рахмонова. Мы здесь чтобы творить историю и создавать наследие», — сказал американец.

Напомним, что Мухаммад и Эдвардс планируют провести бой между собой в апреле этого года на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2054286-belal-muhammad-hochet-provesti-boy-protiv-shavkata-rahmonova/

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