Белал Мухаммад хочет провести бой против Шавката Рахмонова

Американский боец смешанных единоборств, занимающий вторую строчку рейтинга полусреднего веса UFC, Белал Мухаммад заявил о поединке против казахстанского непобежденного файтера Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Allboxing.ru.

Мухаммад полностью уверен в победе над чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом, и уже сейчас строит планы по проведению первой защиты титула против Шавката Рахмонова.

«Когда я завоюю титул, я никому не дам пройти к титулу без очереди. Свою первую защиту я проведу против Шавката Рахмонова. Мы здесь чтобы творить историю и создавать наследие», — сказал американец.

Напомним, что Мухаммад и Эдвардс планируют провести бой между собой в апреле этого года на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

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