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Таджикистанец Фаридун Одилов вышел в финал Гран-при ACA после нокаута (видео)

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Таджикистанский боец ММА Фаридун Одилов
Фаридун Одилов: Пресс-служба ACA

Таджикистанский боец смешанного стиля (ММА) Фаридун Одилов одержал победу над россиянином Михаилом Мохнаткиным в полуфинале Гран-при ACA в полутяжелом весе (до 93,4 кг), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоялся в основном карде турнира ACA 168 в Москве. Решающим стал момент третьего раунда, когда Одилов оказался в доминирующей позиции в партере. Таджикистанец начал наносить удары сверху по сопернику, который не смог активно обороняться. Рефери прервал бой и зафиксировал технический нокаут.

В финале Гран-при Одилов встретится с победителем противостояния между бразильцем Леонардо Силвой и россиянином Адланом Ибрагимовым. За карьеру в MMA на счету 31-летнего таджикистанца теперь 18 побед при двух поражениях и двух ничьих.

Мохнаткин уступил в шестой раз. В активе 33-летнего россиянина осталось 15 побед и две ничьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2052353-tadzhikistanets-faridun-odilov-vyshel-v-final-gran-pri-aca-posle-nokauta-video/

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