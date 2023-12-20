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Артем Резников провел дуэль взглядов перед боем на Гран-при (видео)

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Боец Артем Резников
Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Артем Резников встретился лицом к лицу с россиянином Али Баговым перед их очным поединком на турнире ACA 168, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Противостояние спортсменов станет соглавным событием шоу, которое состоится 24 декабря в Москве. Бой пройдет в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в легком весе (до 70,8 кг).

В преддверии турнира в российской столице прошла пресс-конференция. После нее участники главных поединков провели дуэли взглядов. Стердаун между Резниковым и Баговым прошел в спокойной обстановке, после него соперники пожали друг другу руки.

На счету казахстанца 24 победы при семи поражениях за карьеру в MMA. В последнем поединке 31-летний Резников уступил техническим нокаутом россиянину Эдуарду Вартаняну. В активе 33-летнего Багова 32 победы при 11 поражениях, еще один его бой признан несостоявшимся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051764-artem-reznikov-provel-duel-vzglyadov-pered-boem-na-gran-pri-video/

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