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"Нереально": экс-чемпион UFC поразился мощью Шавката Рахмонова

Опубликовано:

Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй. Фото: Matt Davies/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй оставил лестный комментарий в адрес казахстанского бойца Шавката Рахмонова после его досрочной победы, передает NUR.KZ.

Напомним, Рахмонов сегодня, 17 декабря, одержал уверенную победу над Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296. Казахстанец справился с оппонентом в концовке второго раунда, успешно применив удушающий прием.

Холлоуэй восхитился силой Шавката.

"Насколько же силен Шавкат? Нереально",- написал Макс на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что Рахмонов досрочно выиграл все 18 боев за карьеру. Томпсон же впервые в своей карьере проиграл до финального гонга после болевого приема или удушающего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051279-nerealno-eks-chempion-ufc-porazilsya-moschyu-shavkata-rahmonova/

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