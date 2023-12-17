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Александр Пантожа впервые защитил чемпионский пояс UFC

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Бразильский боец ММА Александр Пантожа
Александр Пантожа: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Бразилец Александр Пантожа одержал победу над американцем Брэндоном Ройвалом и отстоял чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), передает NUR.KZ.

Поединок стал вторым по значимости событием турнира UFC 296 в Лас-Вегасе. Пантожа впервые защищал титул, который он отобрал у мексиканца Брэндона Морено в июле.

В стартовом раунде чемпион провел тейкдаун, однако Ройвал активно оборонялся. Во второй пятиминутке бразилец вновь быстро оказался в доминирующей позиции и контролировал соперника. В третьем раунде южноамериканцу не удалась попытка удушающего приема, после чего его оппонент действовал острее.

Большую часть четвертой пятиминутки спортсмены вновь провели в партере. Пантожа преимущественно находился в доминирующей позиции, но сабмишен ему опять не удался. В заключительном раунде американец превосходил соперника в стойке, однако в середине этого отрезка пропустил очередной тейкдаун.

В итоге после 25 минут все судьи признали сильнейшим Пантожу (50-45, 50-45, 49-46). Бразилец второй раз победил Ройвала — их первый бой в 2021 году завершился удушающим приемом.

Теперь на счету 33-летнего Пантожи 27 побед при пяти поражениях в MMA. 31-летний Ройвал выиграл 15 боев и уступил в семи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051250-aleksandr-pantozha-vpervye-zaschitil-chempionskiy-poyas-ufc/

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