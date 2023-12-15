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Асылжан Бакытжанулы проиграл бывшему бойцу UFC

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Боец Асылжан Бакытжанулы
Асылжан Бакытжанулы. Фото: aca-mma.com

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Асылжан Бакытжанулы уступил россиянину Максиму Гришину на турнире промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге, передает NUR.KZ.

Поединок соперников стал вторым по значимости в карде. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Гришину. Счет у всех трех арбитров — 29-28 в пользу россиянина, для которого это выступление стало первым после ухода из UFC.

При этом в конце стартового раунда Бакытжанулы отправил соперника в нокдаун. Казахстанец пытался добить Гришина, но ему не хватило времени.

На счету 33-летнего Бакытжанулы теперь 15 побед при пяти поражениях и одной ничьей. 39-летний Гришин за карьеру в MMA выиграл 33 поединка, уступил в десяти и еще два свел к ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051145-asylzhan-bakytzhanuly-proigral-byvshemu-boytsu-ufc/

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