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Непобежденный казахстанец Азат Максум узнал соперника по второму бою в UFC

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Боец Азат Максум
Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Азат Максум проведет второй поединок в UFC против американца Нейта Манесса, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Марселя Дорффа.

По данным источника, бой состоится в ночь на 4 февраля 2024 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Планируется, что соперники побьются в лимите наилегчайшего веса (до 56,7 кг).

Для Максума это будет второй поединок в промоушене. В UFC он дебютировал в июле, одолев американца Тайсона Нэма раздельным решением судей в той же весовой категории.

На данный момент за карьеру в MMA 28-летний казахстанец выиграл все 17 боев. Манесс одержал 15 побед при трех поражениях. В последнем поединке в октябре 32-летний американец нокаутировал бразильца Матеуса Мендонку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2050007-nepobezhdennyy-kazahstanets-azat-maksum-uznal-sopernika-po-vtoromu-boyu-v-ufc/

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