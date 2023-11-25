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Жестким нокаутом завершился бой по MMA за миллион долларов (видео)

Опубликовано:

Ренан Феррейра
Ренан Феррейра: Cooper Neill/Getty Images

Известный американский промоушен Professional Fighters League (PFL) провел турнир в Вашингтоне, на котором определились шесть чемпионов сезона-2023, передает NUR.KZ.

Большая часть боев в Вашингтоне (США) завершилась по очкам, но имели место и яркие нокауты. Так, в соглавном событии вечера Ренан Феррейра финишировал Дениса Гольцова. Во втором раунде бразилец отправил россиянина на настил и добил его серией мощных ударов. Феррейра стал чемпионом PFL в тяжелом весе и, как и все победители Гран-при, получил чек на один миллион долларов.

Досрочно завершился и поединок за титул в полулегком дивизионе. Перуанец Хесус Пинедо обрушил комбинацию из ударов руками и ногами на бразильца Габриэля Алвеса Брагу и вынудил рефери остановить бой в третьем раунде.

В финале Гран-при полусредней категории россиянин Магомед Магомедкеримов удушающим приемом "гильотина" в третьем раунде заставил сдаться шведа Садибу Си. Новый чемпион ранее владел поясом PFL в 2018 году.

Остальные титульные схватки прошли всю пятираундовую дистанцию. В главном событии канадец Оливье Обин-Мерсье победил американца Клэя Колларда (все судьи — по 49-46) и второй год подряд стал чемпионом в легком весе.

Бразильянка Ларисса Пачеко с тем же счетом одолела россиянку Марину Мохнаткину и завоевала пояс в женской полулегкой категории. В прошлом году южноамериканка выиграла Гран-при в легком дивизионе. Всего на ее счету теперь десять побед подряд.

Наконец, в финале сезона в полутяжелом весе американец Импа Касанганай уверенно одолел своего соотечественника Джоша Силвейру. Все судьи признали нового чемпиона сильнейшим со счетом 50-45.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2047598-zhestkim-nokautom-zavershilsya-boy-po-mma-za-million-dollarov-video/

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