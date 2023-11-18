В UFC может появиться еще один боец из Казахстана

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала заявил, что казахстанский файтер Жасулан Акимжан в скором времени может провести бой в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на подкаст Naiza TV.

Карабала заявил, что у Жасулана Акимжана и его команды есть планы подписать контракт с мировым промоушеном.

"У Жасулана есть планы попасть в UFC, они с командой рассматривают возможности провести бой там. Сейчас у него очень хороший соперник, думаю, что от этого поединка будет зависеть много", — сказал Карабала в интервью "NAIZA TV".

Акимжан проведет следующий бой в лиге Naiza шестого декабря на турнире в Астане.

Отметим, что казахстанский боец смешанных единоборств в 11 боях в профессиональной карьере одержал девять побед при двух поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.