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Чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали за проваленный допинг-тест

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Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов: Amy Kaplan/Icon Sportswire via Getty Images

Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест и получил шестимесячную дисквалификацию, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

Источник приводит слова исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера, который подтвердил отстранение спортсмена и другие санкции. В частности, на Нурмагомедова наложен штраф в 50 тысяч долларов, а его последний поединок с американцем Брентом Примусом признан несостоявшимся.

Исполнительный директор Bellator Майк Коган в своем Instagram-аккаунте заявил, что лига не будет лишать россиянина чемпионского пояса. "Это был не допинг. Никто не забирает у него титулы. Реванш с Примусом — единственное, что имеет смысл. У Брента девять жизней", — написал Коган.

Сам Нурмагомедов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в результатах его теста обнаружили запрещенное вещество, которое попало в организм через медикаменты, прописанные врачом.

"За несколько месяцев до моего боя я проходил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно. Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до шести месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях", — пояснил Нурмагомедов.

Поединок россиянина с Примусом состоялся в октябре. Изначально Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей. Также бой имел статус полуфинала Гран-при в легком весе, пока в Bellator не объясняли, будет ли отстраненный чемпион исключен из серии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2045332-chempiona-bellator-usmana-nurmagomedova-diskvalifitsirovali-za-provalennyy-doping-test/

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