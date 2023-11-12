Чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали за проваленный допинг-тест

Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест и получил шестимесячную дисквалификацию, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

Источник приводит слова исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера, который подтвердил отстранение спортсмена и другие санкции. В частности, на Нурмагомедова наложен штраф в 50 тысяч долларов, а его последний поединок с американцем Брентом Примусом признан несостоявшимся.

Исполнительный директор Bellator Майк Коган в своем Instagram-аккаунте заявил, что лига не будет лишать россиянина чемпионского пояса. "Это был не допинг. Никто не забирает у него титулы. Реванш с Примусом — единственное, что имеет смысл. У Брента девять жизней", — написал Коган.

Сам Нурмагомедов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в результатах его теста обнаружили запрещенное вещество, которое попало в организм через медикаменты, прописанные врачом.

"За несколько месяцев до моего боя я проходил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно. Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до шести месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях", — пояснил Нурмагомедов.

Поединок россиянина с Примусом состоялся в октябре. Изначально Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей. Также бой имел статус полуфинала Гран-при в легком весе, пока в Bellator не объясняли, будет ли отстраненный чемпион исключен из серии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.