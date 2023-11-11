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Казахстанец оформил эффектный нокаут и защитил чемпионский пояс (видео)

Опубликовано:

Сабит Жусупов
Сабит Жусупов: Instagram AMC Fight Nights Global

Боец смешанного стиля (MMA) Сабит Жусупов, представляющий Казахстан, защитил чемпионский пояс российского промоушена AMC Fight Nights Global в легчайшем весе, передает NUR.KZ.

На турнире организации в Москве казахстанец встретился в клетке с бразильцем Вандерлеем Росой. В первом раунде Жусупов испытывал проблемы и отдал этот отрезок сопернику, но во второй пятиминутке оформил нокаут, выполнив точный и мощный удар в челюсть.

Победа позволила казахстанцу впервые защитить чемпионский пояс AMC Fight Nights Global в легчайшем весе. Теперь на счету Жусупова 16 выигранных боев при трех поражениях в MMA.

В главном поединке турнира россиянин Мариф Пираев одолел своего соотечественника Максима Буторина удушающим приемом во втором раунде. Бой прошел в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2045256-kazahstanets-oformil-effektnyy-nokaut-i-zaschitil-chempionskiy-poyas-video/

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