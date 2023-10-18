Ислам Махачев: Хабиб может вернуться в UFC и с легкостью победить Стрикленда

Российский боец MMA Ислам Махачев оценил шансы на успех экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в случае его возвращения в октагон, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Меня спросили в одном из интервью: "Может ли Хабиб вернуться и победить Стрикленда в чемпионском бою?" Я могу с уверенностью ответить, что он с легкостью сделал бы это.

С момента, как Хабиб завершил карьеру, прошло почти три года, но он никогда не пропускает тренировки. И я с уверенностью могу заявить - если он захочет, то для него это не составит труда",- сказал Махачев.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов владел титулом чемпиона UFC в легком весе.

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