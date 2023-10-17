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Тренер Кроуфорда: В Англии я нарушил закон. В США же иногда ношу с собой по два-три ствола

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Брайан Макинтайр и Теренс Кроуфорд
Брайан Макинтайр и Теренс Кроуфорд. Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Тренер абсолютного чемпион мира Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр рассказал, как в его багаже оказалось огнестрельное оружие во время досмотра багажа в аэропорту Манчестера, сообщает boxingscene.com.

Напомним, Макинтайр в начале сентября прибыл в Англию на поединок Криса Юбенка-младшего против Лиама Смита (Крис является подопечным Макинтайра). Однако вернуться в США сразу не удалось.

В аэропорту Манчестера он был задержан за провоз в багаже огнестрельного оружия без какого-либо разрешения. В итоге под стражей он пробыл до 9 октября. Суд вынес ему приговор в виде 20 месяцев условного заключения.

"Я буду честен. Меня поймали с огнестрельным оружием в аэропорту, когда мой багаж находился на досмотре. Очевидно, это была моя досадная ошибка. Я забыл, что оно там лежало. Оружие находилось там пару месяцев, с мая, с тех пор, как мы с Теренсом начали тренировочный лагерь. В США у меня на него есть лицензия.

Благодаря милости Божией и многочисленным молитвам фанатов и моей семьи я обрел покой. Я бы никогда не стал пытаться делать что-то неправильное. Я действительно нарушил в Англии закон, но для нас, американцев, носить оружие - это обычное дело. Иногда я ношу с собой по два-три ствола одновременно",- озвучил именитый тренер.

Отметим, что 30 июля в Лас-Вегасе (США) Теренс Кроуфорд досрочно победил Эррола Спенса, став первым в истории боксером, кому удалось завоевать все четыре основных пояса в двух весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2041405-trener-krouforda-v-anglii-ya-narushil-zakon-v-ssha-zhe-inogda-noshu-s-soboy-po-dva-tri-stvola/

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