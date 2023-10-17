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Ислам Махачев: Как остановить Волкановски? Только вырубить

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Бойцы Александр Волкановски и Ислам Махачев
Александр Волкановски - Ислам Махачев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец ММА Ислам Махачев оценил уровень австралийца Александра Волкановски, с которым он встретится в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает sports.yahoo.com.

Чемпион отметил, что Волкановски является самым сильным соперником, с которым он когда-либо встречался.

"В первой нашей встрече Волкановски выиграл последние две или одну минуту заключительного раунда. И все. Я думаю, что я явно выиграл первые четыре раунда.

Он, конечно, самый сильный боец, с которым я дрался. И я говорил, что у него храброе сердце. Есть только один вариант избавиться от него. Как его остановить? Только вырубить. Иначе он будет продолжать свое дело, не остановиться.

У Волкановски такая же вера в себя и в свои силы, как и у меня. Оба считаем себя лучшими. И меня не удивило, что он принял бой на коротком уведомлении. Вот такой этот Волкановски. Он - чемпион",- сказал Махачев.

Напомним, изначально Ислам должен биться против бразильца Чарльза Оливейры. Однако последний снялся с поединка из-за повреждения.

Махачев и Волкановски дрались в начале текущего года. Победу единогласным решением одержал Махачев.

Супербой состоится 21 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2041403-islam-mahachev-kak-ostanovit-volkanovski-tolko-vyrubit/

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