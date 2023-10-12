Хамзат Чимаев сразится с Камару Усманом на UFC 294

Президент UFC Дана Уайт официально объявил о том, что Хамзат Чимаев сразится на турнире UFC 294 с экс-чемпионом мирового промоушена Камару Усманом. Топовый бой пройдет 21 октября, передает NUR.KZ.

Изначально Чимаев должен был сойтись в октагоне с бразильцем Пауло Костой. Однако последний не так давно перенес операцию на руке и был снят с турнира.

И новым оппонентом бойца станет именитый нигериец, который владел титулом в полусреднем весе.

Этот поединок станет соглавным событием предстоящего турнира. К слову, возглавит кард битва Ислама Махачева и Александром Волкановски.

Австралиец, к слову, заменил получившего повреждение Чарльза Оливейру.

Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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