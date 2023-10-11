Хабиб Нурмагомедов: Неважно, кто выйдет на замену в бою против Махачева. Хоть Кинг Конг

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал срыв боя Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Российский боец сразится с другим оппонентом, сообщает championat.com.

Оливейра снялся с поединка из-за полученной травмы. Вместо него в октагон против Махачева выйдет австралиец Александр Волкановски.

"Что ж, так сложились обстоятельства. Сейчас Ислам - чемпион. Неважно, кто выйдет на замену. Хоть Кинг Конг, если он сделает вес. Я так и сказал Исламу сегодня утром: "Брат, неважно кто. Ты чемпион".

Волкановски в прошлом бою выглядел хорошо, но Махачев победил единогласным решением. Александр, его команда, все тогда знали, что он проиграл. Ислам готов",- озвучил Нурмагомедов.

Отметим, что Махачев и Волкановски проведут очный бой 21 октября. Встреча станет главным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее они дрались в начале текущего года. Победу единогласным решением одержал Махачев.

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