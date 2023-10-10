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Артем Резников проведет бой против бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова

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Боец Артем Резников
Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников получил бой против экс-чемпиона лиги АСА россиянина Али Багова, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram промоушена.

Встреча между двумя легковесами пройдет на турнире ACA 168 в Москве 24 декабря. Поединок состоится в рамках четвертьфинала Гран-при в легком весе.

Свой последний бой Резников провел 17 июня в Сочи, где в финале Гран-при ACA проиграл нокаутом россиянину Эдуарду Вартаняну. Позже казахстанец заявил о желании взять реванш.

У Багова, как и у Резникова, были бои с Кошкиным, Вартаняном и Халиевым. Самый же известный соперник в карьере Али - Хабиб Нурмагомедов, с которым они встречались в 2010 году. Тогда, бывший чемпион UFC победил Багова решением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2040314-artem-reznikov-provedet-boy-protiv-byvshego-sopernika-habiba-nurmagomedova/

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