Хамзат Чимаев: Хотелось бы познакомиться и пообщаться с Геннадием Головкиным

Известный боец UFC Хамзат Чимаев выразил желание познакомиться с именитым казахстанским профессиональным боксером Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Шведский файтер чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что некоторые приемы в боксе перенимает именно из стиля GGG.

«Хотелось бы познакомиться и пообщаться с Геннадием Головкиным. Я болею за него, слежу за его боями. Очень нравится его бокс. Кстати, мой тренер по боксу подстраивает мою ударку именно под его технику. Но у меня так, как у Геннадия не получается боксировать (улыбается). Головкин — порядочный парень, пример для молодого поколения. Если ты хороший боксер, тебе и не надо болтать. Твои нокауты тебе и делают имя», — делится боец.

Напомним, Хамзат Чимаев проведет бой против бразильца Пауло Косты в со-главном событии турнира UFC 294 21 октября в Абу-Даби.

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