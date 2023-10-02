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Хамзат Чимаев: Хотелось бы познакомиться и пообщаться с Геннадием Головкиным

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Боец Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Известный боец UFC Хамзат Чимаев выразил желание познакомиться с именитым казахстанским профессиональным боксером Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Шведский файтер чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что некоторые приемы в боксе перенимает именно из стиля GGG.

«Хотелось бы познакомиться и пообщаться с Геннадием Головкиным. Я болею за него, слежу за его боями. Очень нравится его бокс. Кстати, мой тренер по боксу подстраивает мою ударку именно под его технику. Но у меня так, как у Геннадия не получается боксировать (улыбается). Головкин — порядочный парень, пример для молодого поколения. Если ты хороший боксер, тебе и не надо болтать. Твои нокауты тебе и делают имя», — делится боец.

Напомним, Хамзат Чимаев проведет бой против бразильца Пауло Косты в со-главном событии турнира UFC 294 21 октября в Абу-Даби.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2039162-hamzat-chimaev-hotelos-by-poznakomitsya-i-poobschatsya-s-gennadiem-golovkinym/

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