Валентина Шевченко не смогла вернуть титул чемпионки UFC

В американском Лас-Вегасе состоялся главный поединок шоу UFC Fight Night 227 между мексиканкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко (Кыргызстан), передает NUR.KZ.
На кону боя стоял титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, которым владеет Грассо.
Спортсменки выдали зрелищный бой. При этом ни одна из них не владела явным преимуществом. Поединок получился очень конкурентным и близким.
Это отметили и судьи, которые не смогли определить победительницу. Титульная встреча завершилась вничью - 48-47 (Грассо), 48-47 (Шевченко), 47-47.
Таким образом, Шевченко не смогла вернуть себе титул чемпионки. Пояс остался у Грассо.
Напомним, что в первой встрече Грассо одержала досрочную победу, лишив Валентину титула.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036904-valentina-shevchenko-ne-smogla-vernut-titul-chempionki-ufc/