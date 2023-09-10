Апсет: Стриклэнд отобрал у Адесаньи титул чемпиона UFC

В Сиднее (Австралия) состоялся турнир UFC 293. Главным событием вечера стал поединок между чемпионом в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньи и претендентом из США Шоном Стриклэндом, передает NUR.KZ.

Титульный бой был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию.

В первом раунде Стриклэнд был близок к досрочной победе. Он плотно попал, Адесанья оказался в нокдауне. Чемпион смог быстро подняться. Шон в свою очередь пытался добить оппонента, но серия ударов не привела к нужному для претендента исходу.

В целом, американец владел преимуществом. Он бил точнее и мощнее. В итоге судьи отдали ему единогласную победу - 49-46, 49-46, 49-46.

Таким образом, Стриклэнд стал новым чемпионом. Адесанья провалил защиту титула.

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