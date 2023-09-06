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Гилберт Бернс считает Шавката Рахмонова будущим полусреднего веса

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Боец Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в полусредней весовой категории Гилберт Бернс считает, что казахстанский боец Шавкат Рахмонов может побороться за титул в его дивизионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Сам бразильский файтер рассчитывает вернуться в строй в начале 2024 года и видит множество восходящих молодых имён, которые в будущем станут угрозой для дивизиона.

«Я думаю, что Шавкат Рахмонов очень хорош», — приводит слова Гилберта MMAJunkie.

Напомним, Рахмонов одержал 17 побед в карьере, причём все они были добыты досрочно. Поражений в статистике 29-летнего казахстанского бойца нет. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, казахстанец победил американца Джеффа Нила техническим нокаутом в третьем раунде.

16 октября Шавкат должен был сразиться на турнире UFC с Келвином Гастелумом, однако последний отказался от выступления из-за травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2035457-gilbert-berns-schitaet-shavkata-rahmonova-buduschim-polusrednego-vesa/

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