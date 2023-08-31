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Шара Буллет о бое Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева: Они оба сейчас на высоте

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Известный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе Шарабутдин Магомедов по прозвищу "Шара Буллет" высказался о возможном бое двух топовых бойцов UFC казахстанца Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram liberymma.

Магомедов прилетел в Казахстан и его спросили про возможный бой Рахмонов - Чимаев, а также, кто может выйти победителем из него.

«Я не смотрел бои Шавката, не в обиду ему, но я видел этот удушающий в последнем бою. А так весь бой не видел и не могу оценить его борьбу, потому что у Чимаева борьба хорошая. Я не знаю, какая у того борьба. Не могу оценить... Я знаю, что они оба сейчас на высоте в рейтингах. Смотря как организации это выгодно будет. Если они захотят этот бой, то, я думаю, это будет шумный бой, большая раскрутка. Весь Казахстан заполнит трибуны», — отвечает журналистам Шара Буллет.

Сам Магомедов дебютирует в UFC 21 октября на турнире в Абу-Даби в одном карде с Хамзатом Чимаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2034730-shara-bullet-o-boe-shavkata-rahmonova-i-hamzata-chimaeva-oni-oba-seychas-na-vysote/

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