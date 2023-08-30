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Сора Рахмонова начала подготовку к дебютному бою в США

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Сора Рахмонова
Сора Рахмонова: Фото: instagram.com / darteam.kazakhstan

Сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора приступила к тренировкам в одном из самых известных залов по смешанным единоборствам в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram команды спортсменки.

Сора Рахмонова начала подготовку к первому бою в США во всемирно известном зале смешанных единоборств Kill Cliff FC в Майами (штат Флорида, США).

26 сентября казахстанка в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проведет поединок в претендентском турнире Dana White’s Contender Series за право подписать контракт с UFC. Соперницей Рахмоновой станет 25-летняя представительница Литвы Эрнеста Карикайте, в активе которой 4 победы и одна ничья. Сора Рахмонова сейчас идет на серии из трех досрочных побед. Поединок в октагоне пройдет в наилегчайшем весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2034568-sora-rahmonova-nachala-podgotovku-k-debyutnomu-boyu-v-ssha/

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