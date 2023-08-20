Шавкат Рахмонов о предстоящем бое Соры в США: Она в хорошей форме, все идет по плану

Сора Рахмонова. Фото: instagram.com/rakhmonova____/

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прокомментировал подготовку своей сестры Соры Рахмоновой к дебютному бою в США, передает NUR.KZ.

По словам Шавката, Сора находится в хорошей форме и готова к выступлению в лиге претендентов Дана Уайта.

"Моя сестренка очень хорошо выступает. У нее есть цель. Она дисциплинирована. Вовремя ложится спать, соблюдает режим. Я ей подсказываю, что правильно сделать. Она в хорошей форме. Все идет по плану. Самое главное – без травм", - заявил Шавкат Рахмонов.

Напомним, что 26 сентября в Лас-Вегасе (США) Сора Рахмонова выступит против представительницы Литвы Эрнесты Карецкайте на турнире Dana White’s Contender Series. Победитель поединка получит приглашение в UFC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033209-shavkat-rahmonov-o-predstoyaschem-boe-sory-v-ssha-ona-v-horoshey-forme-vse-idet-po-planu/