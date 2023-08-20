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О'Мэлли уничтожил Стерлинга и стал новым чемпионом UFC (видео)

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Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

На крупном турнире UFC 292 в Бостоне (США) состоялось главное событие вечера, в котором в октагоне сошлись американцы Алджамейн Стрелинг и Шон О'Мэлли, передает NUR.KZ.

Стерлинг проводил четвертую защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Первый раунд бойцы провели в довольно спокойном темпе, особо не рисковали. Немного активнее был Стерлинг, но серьезного преимущества его действия не принесли.

Развязка же наступила во втором раунде. У Стерлинга не прошла попытка сделать тейкдаун. О'Мэлли в свою очередь здорово попал ударом в голову - чемпион оказался в нокдауне. Шон принялся добивать и рефери остановил поединок.

О'Мэлли отобрал титул и стал новым чемпионом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033180-omelli-unichtozhil-sterlinga-i-stal-novym-chempionom-ufc-video/

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