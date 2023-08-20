Жалгас Жумагулов возвращается в ММА

Жалгас Жумагулов - Манель Капе. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (14-9) выбрал новую лигу, а также намекнул на своей странице в Instagram на возвращение в октагон, передает NUR.KZ.

Бывший файтер UFC опубликовал фото, на котором он приветсвует азербайджаского бойца Наримана Аббасова и обращается с предложением о бое к главе промоушена "Naiza" Нурбеку Карабала.

"Добро пожаловать в Казахстан! Два бывших чемпиона Fights Nights. Нариман Аббасов ждет боя, так же, как и я. Что там Нурбек Карабала?!" - пишет Жумагулов.

Ответ Нурбека Карабала не заставил себя долго ждать.

"Мы работаем над этим. Учитывая их уровни, мы хотим сделать реально громкие бои, которые прошумят не только на весь Казахстан, но и выйдут за его пределы. Ждите новостей в ближайшее время" - заявляет руководитель казахстанской лиги.

Напомним, последний раз "Жако" выходил в клетку UFC в июне этого года. В том бою он раздельным решением судей проиграл новичку мирового промоушена Джошуа Вану (8-1). Этот ивент стал последним по контракту Жумагулова и UFC. В прошлом месяце он был исключен из официального списка файтеров американской лиги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033176-zhalgas-zhumagulov-vozvraschaetsya-v-mma/