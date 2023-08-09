Боец UFC Ринат Фахретдинов: Зачем Шавкату драться со мной, если он в ТОП-5

Ринат Фахретдинов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал о возможном поединке с топовыми полусредневесами Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым, передает сайт Чемпионат.

– В твоей весовой категории есть такие именитые ребята, как Шавкат Рахмонов, Хамзат Чимаев, который также между двумя весовыми. Что думаешь о них, о соперничестве с ними?

– Почему каждый журналист в России задает этот вопрос? И им, и нам. Кроме них, больше никого нет?

– Они больше всего впечатляют.

– Почему? Вас не впечатляют Усман, Эдвардс или другие ребята? Я не знаю, почему у вас больше вопросов нет. Там и без них есть с кем подраться. Зачем вы стравливаете друг с другом, или какой-то ответ ждете, что мы там порвем всех, или они нас порвут? Это такой вопрос пока из области фантастики. Чимаев на другом уровне в плане медийки. UFC тоже на медийность смотрит. Медийному бойцу, скорее всего, не дадут немедийного.

И, например, зачем сейчас Шавкату драться со мной, если он в ТОП-5. Он хочет за титул драться или с именами громкими.

Напомним, что Шавкат Рахмонов (17-0) и Хамзат Чимаев (12-0) в ММА идут без поражений. Ринат Фахретдинов (23-1) также успешно выступает в UFС, одержав три победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031785-boets-ufc-rinat-fahretdinov-zachem-shavkatu-dratsya-so-mnoy-esli-on-v-top-5/