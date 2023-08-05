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Боец Асу Алмабаев прошел взвешивание перед дебютным боем в UFC

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Боец Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прошел процедуру взвешивания перед дебютным поединком на турнире UFC в Нэшвилле (штат Теннесси, США), передает NUR.KZ.

Асу Алмабаев успешно уложился в лимит наилегчайшего дивизиона, показав на всех 56,92 кг. Его соперник американец Оди Осборн показал такой же вес.

Поединок казахстанского бойца против Осборна состоится 6 июля рано утром (предположительно в 04:00 по времени Астаны) на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).

Напомним, что это будет дебютный бой для Асу Алмабаева в сильнейшей лиге мира. На его счету 17 побед в ММА при двух поражениях. В активе Оди Осборна десять побед и пять поражений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031393-boets-asu-almabaev-proshel-vzveshivanie-pered-debyutnym-boem-v-ufc/

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