Чимаев о Рахмонове: В Интернете пишут всякие дурацкие вещи - не надо. Победит сильнейший

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Известный боец MMA из Швеции Хамзат Чимаев прокомментировал возможный поединок против казахстанца Шавката Рахмонова. Также он высказался в сторону плохих комментариев в Сети, сообщает Обзор Press.

"Сейчас модной стала такая тема. Каждого из СНГ, кого подписывают в UFC в моем весе, начинают писать, что "Вот, он подерется с Хамзатом", "Он его сломает". Ну, пусть подерется, пусть сломает. Попробуй! Пока что 12-0. 12 бойцов я сломал. Из-за этого хайпа и популярности глупости бывают. Вызовы всякие, фанаты там меня с Шавкатом сравнивают. Никто не знает, кто выиграет, пока не вышли в клетку. Казахи - наши братья, чеченцы - хорошие парни. А в Интернете пишут дурацкие, плохие вещи. Не надо вот такого. Если встретимся, то победит сильнейший.

Шавкат сам хороший парень, ничего плохого не говорит",- сказал Чимаев.

Отметим, что 21 октября Чимаев проведет бой против Пауло Косты (Бразилия), с которым он встретится на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030876-chimaev-o-rahmonove-v-internete-pishut-vsya-duratskie-veschi-ne-nado-pobedit-silneyshiy/