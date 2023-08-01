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Масвидаль о проигранной ставке: Дети, простите, но вы будете ходить в обычную школу

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Хорхе Масвидаль
Хорхе Масвидаль. Фото: Alex Menendez/Getty Images

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение Дастина Порье в бою против Джастина Гэтжи на турнире UFC 291. Также он рассказал о проигранной ставке, сообщает TNT Sports.

"Я чувствовал, что Дастин диктует темп, нанося точные удары в первом раунде. Все шло к тому, что он выиграет. А потом случилось это.

Джастин нанес удар в голову, поймал моего мальчика. Это был идеальный удар. Просто адский выстрел.

Дастин находился в прекрасной форме. Он мой товарищ по команде, поэтому я хотел, чтобы он победил, но снимаю шляпу перед Джастином. Отличный бой.

Я же делаю ставки, которые мне не следует. Я поставил 100 тысяч долларов на Порье. Дети, простите, но вы будете ходить в обычную школу",- озвучил Масвидаль.

Напомним, Порье проиграл во втором раунде. Гэтжи ударом с ноги в голову отправил его в глухой нокаут. Счет в личном противостоянии теперь 1:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030806-masvidal-o-proigrannoy-stavke-deti-prostite-no-vy-budete-hodit-v-obychnuyu-shkolu/

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