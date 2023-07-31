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Тони Фергюсон: Схожу к окулисту, восстановлюсь и снова за дело

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Тони Фергюсон
Тони Фергюсон. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец MMA Тони Фергюсон прокомментировал свое шестое поражение в UFC. Ветеран дал понять, что не собирается завершать свою спортивную карьеру, передает NUR.KZ.

Напомним, Фергюсон в минувшие выходное досрочно уступил соотечественнику Бобби Грину. Для него это поражение стало шестым подряд в рамках мирового промоушена. После боя он сделал заявление на своей странице в Instagram.

"Я вышел в октагон, чтобы показать всему миру, что я снова в строю. Подготовка к этому бою была исключительной, и прошедший лагерь стал одним был одним из самых лучших за всю мою карьеру.

Когда бой начался, я был в состоянии пожара, урагана и уверенности. Думаю, что Бобби все четко понимал, когда наносил мне удар в глаз. У него богатая история на такие приемы. Данный эпизод ухудшил мой обзор, мне стало трудно видеть. Несмотря на этот тычок в глаз, я не думал о том, чтобы прекратить бой, хотя доктор очень этого хотел. На протяжении всей своей карьеры я всегда преодолевал трудности и не сдавался. Этот случай не стал исключением.

К сожалению, в спорте такие неудачи являются частью пути. Я не буду использовать тычок в глаз в качестве оправдания результата, я точно знаю, что мне еще есть, что показать.

В дальнейшем я планирую тесно сотрудничать со всеми нужными людьми, чтобы оценить, что делать дальше.

Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы сказать спасибо mмоей жене, семье, моим фанатам. Ваша поддержка заставляет меня продолжать двигаться вперед и стремиться к величию. Теперь схожу на прием к окулисту, немного восстановлюсь и снова за дело. Люблю всех вас",- озвучил Фергюсон.

Отметим, что Фергюсон являлся временным чемпионом UFC в легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030698-toni-fergyuson-shozhu-k-okulistu-vosstanovlyus-i-snova-za-delo/

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