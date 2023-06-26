Больше 100 тысяч долларов? Сколько заработал Жалгас Жумагулов за бои в UFC

Жалгас Жумагулов. Фото: Gettty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов провел заключительный поединок в рамках контракта с мировым промоушеном UFC. Он раздельным решением проиграл Джошуа Вану, передает NUR.KZ.

Согласно информации allboxing.ru, гонорар бойца за этот бой составил рекордные для него 36 тысяч долларов. Всего же за шесть поединков Жумагулов заработал в UFC 169,4 тысячи долларов.

- Жалгас Жумагулов - Раулиан Пайва - 15,9 тысячи долларов

- Жалгас Жумагулов - Амир Альбази - 13,5 тысячи долларов

- Жалгас Жумагулов - Джерома Ривера - 24 тысячи долларов

- Жалгас Жумагулов - Манел Капа - 24,5 тысячи долларов

- Жалгас Жумагулов - Джефф Молина - 24,5 тысячи долларов

- Жалгас Жумагулов - Чарльз Джонсон - 31 тысяча долларов

Отметим, что в UFC Жалгас потерпел шесть поражений при одной победе. Бой с Ваном для него стал последним по контракту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026396-bolshe-100-tysyach-dollarov-skolko-zarabotal-zhalgas-zhumagulov-za-boi-v-ufc/